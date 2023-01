Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Räumen, Streuen, Sichern Durch den Winter mit der Autobahnmeisterei Viel zu rabotten hat die Autobahnmeisterei am Maschener Kreuz. Denn sie muss sich rund um die Uhr um 100 Kilometer Strecke an einem Knotenpunkt von A 1 und A 7 kümmern. Nicht nur, wenn es schon gekracht hat, auch bei Schneefall und Glatteis rücken die Kollegen aus, denn hier sind sie das Salz der Erde. BRD 2022. NDR, 15.00 Uhr Mit Herzblut und Schneekanonen Eine ungewöhnliche Skisaison im Harz Hier dagegen darf es ruhig gepudert sein: Am Wurmberg soll nach den der Pandemie zum Opfer gefallenen Saisons endlich wieder bergab gehen. BRD 2022. NDR, 15.30 Uhr Malcolm mittendrin Sturmfreie Bude Wer die Macht hat, hat die Sorgen. Und wer sich sorglos für einen Moment der Zweisamkeit von der Familie absetzt, der kann gar nicht genug Sicherheitsvorkehrungen treffen, um eine Party zu vermeiden, die dann trotzdem kommt. USA 2003. Comedy Central, 17.35 Uhr Südtirols Sehnsuchtsberge Drei Südtiroler Ty...

Artikel-Länge: 3026 Zeichen

