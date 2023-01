Die Rivalitäten blieben

Am 10. Juni 1988, während eines vom damaligen algerischen Präsidenten Chadli Benjedid in Zeralda ausgerichteten Gipfeltreffens der Maghrebstaaten wurde ein Foto aufgenommen, das heute kaum noch glaubhaft wirkt. Tunesiens Präsident Zine El-Abidine Ben Ali, Marokkos König Hassan II., Gastgeber Chadli Benjedid, Mauretaniens Präsident Sid Ahmed Taya und Libyens Revolutionsführer Muammar Al Ghaddafi halten einander fröhlich die Hände und recken sie optimistisch in die Höhe. Das Foto sollte eine Übereinkunft demonstrieren, zielstrebig auf die Gründung einer Union des Arabischen Maghreb (UAM) zuzuarbeiten.¹

Die Idee dazu entstand – sicher parallel zur Herausbildung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft – bereits mit der 1956 erlangten Unabhängigkeit Marokkos und Tunesiens. Nachdem 1962 auch Algerien unabhängig geworden war, kam es 1964 unter Einschluss Libyens zur Gründung eines gemeinsamen Sekretariats in Tunis, das wirtschaftliche Zusammenarbeit, Post- und ...