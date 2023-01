Raus aus der Tonne

»Does it frighten you that I’m still driving?« fragt Billy Nomates in »Balance Is Gone«, dem Opener ihres neuen Albums »­Cacti«. Trotz der Power, die der Song ab der ersten Sekunde verbreitet, schimmern in Nomates’ Worten Verwunderung und ein bisschen Furcht vor der eigenen Courage durch: War es wirklich eine gute Idee, betrunken Auto zu fahren? Oder, übertragen aufs Musikmachen, kann ich das wirklich? Auch wenn ­Billy Nomates auf der Bühne enorm extrovertiert rüberkommt, ist die in Bristol lebende Künstlerin eine scheue, von Selbstzweifeln geplagte Person.

Tor Maries (Billys bürgerlicher Name), in Leicester geboren und mit ihrem alleinerziehenden Vater aufgewachsen, war ein freakiger Teenager mit Lernschwierigkeiten, die Plattensammlung des musizierenden Vaters ihr (Über-)Lebenselixier und Auslöser des Wunsches, selbst Songs zu schreiben. Jahrelang zog Maries mit glücklosen Bandprojekten herum, bis sie frustriert beschloss, die Musik an den Nagel zu häng...