Zum Inhalt dieser Ausgabe | Und sie bewegt sich doch Wenn sich Zeiten wenden Stefan Siegert Das Wort bleibt hängen. Zeitenwende. Eine begriffliche Übergröße. Der Begriffeaufwärmer im Kanzleramt nutzt das Wort, um die Tatsache zu beschreiben, dass sich menschheitlich in der Welt gerade Allesentscheidendes tut. Er hat ein Handicap. Das Ding, das er gerade dreht, muss durch ein Nadel­öhr. Das Nadelöhr einer Zurückführung dieser Zeitenwende auf den – bitte immer dran denken – »grausamen«, »blutigen«, »menschenverachtenden«, den vor allem »völkerrechtswidrigen Angriffskrieg« Wladimir Putins gegen die unschuldigen, mutig das Banner der Freiheit gegen die grausame, menschenverachtende – siehe oben – russische Tyrannei schwingenden Ukrainer. Aber nachdem draußen in der Welt mehr und mehr begreifen, dass der Hase anders läuft, als in Berliner Jagdbeschreibungen vorgegeben, wird sich mit der Zeit wohl nicht verhindern lassen, dass ganz langsam auch der Block der notorischen Qualitätsmediennutzerinnen im Spitzenland Europas bröckelt: Auch dieses Kamel wird...

Artikel-Länge: 4411 Zeichen

