Wie es zum Absturz von Yeti-Airlines-Flug 691 kam

Flugzeugunglücke sind in Nepal nicht selten, aber der Absturz einer ATR 72-500 der Yeti Airlines in Pokhara am vergangenen Sonntag war das schlimmste seit Jahrzehnten. 69 der 72 Insassen wurden tot aus den Trümmern geborgen, drei gelten weiter als vermisst. Überlebenschancen sahen die Behörden am Mittwoch nicht mehr. Stimmenrekorder und Flugdatenschreiber konnten geborgen werden. Die Auswertung soll bei der Klärung der Ursachen helfen. Die Wetterverhältnisse am neuen Flughafen der zweitgrößten Stadt Nepals scheiden als Grund wohl aus. Wie die Kathmandu Post mitteilte, änderten die Piloten kurz vor dem Ziel des Fluges YT691 von Kathmandu nach Pokhara die Anflugrichtung. Die Maschine setzte aus westlicher Richtung zur Landung an, bevor sie über die linke Tragfläche kippte. »Der Flughafen wurde am 1. Januar überhastet in Betrieb genommen«, zitierte die Kathmandu Post einen Insider. »Die Flugvermessung, die alle Einrichtungen des neuen Flughafens testet, hat ...