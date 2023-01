Vorwürfe gegen Geheimdienste

Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva erhebt schwere Vorwürfe gegen die Geheimdienste und Teile des Militärs seines Landes. Weder der Geheimdienst noch Vertreter der Luftwaffe oder der Armee hätten ihn vor der Erstürmung der Regierungsgebäude am 8. Januar gewarnt, klagte Lula am Mittwoch (Ortszeit) in einem Interview des Senders Globo News. Wenn er von den Diensten über die ihnen bekannten Pläne der Bolsonaro-Anhänger rechtzeitig informiert worden wäre, hätte er Brasília nicht verlassen, erklärte der Staatschef. Zum Zeitpunkt des Angriffs war er in der Stadt Araraquara im Bundesstaat São Paulo, um sich über die Folgen der schweren Unwetter in dieser Region zu informieren.

Als Konsequenz entließ Lula da Silva weitere 13 Armeeoffiziere, die für das Büro des Nationalen Sicherheitsberaters arbeiteten. Die Dienststelle ist für die Sicherheit des Staatsoberhaupts zuständig. Bereits am Dienstag hatte er 40 Militärs aus ähnlichen Positionen gefeuert. Hau...