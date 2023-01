Italien im Mafiasumpf

Der frühere »Boss der Bosse« der sizilianischen Mafia »Cosa Nostra«, Matteo Messina Denaro, ist am Dienstag verhaftet worden. Seit seiner Verurteilung zu lebenslanger Haft 1992 war er flüchtig. In einer Privatklinik in Palermo, in der er sich wegen eines Krebsleidens behandeln ließ, wurde er von ­Carabinieri festgenommen. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni eilte nach Palermo und feierte die Festnahme als »großen Erfolg«. Dass aber der Mafiapate 30 Jahre lang der Fahndung entgangen war und sich in den letzten zwei Jahren unter falschem Namen in dieser Klinik aufhalten konnte, scheint vielmehr an den »nie beendeten Beziehungen zwischen Staat und Mafia zu liegen«, schrieb Contropiano am Mittwoch. Das kommunistische Onlinemagazin verlangte »Klarheit darüber, was in diesen 30 Jahren passiert ist und wie es möglich war, dass der letzte große Vertreter der Cosa Nostra erst jetzt schwerkrank und kurz vor seinem Tod aufgespürt wurde«. Würde der Forderung nachgekom...