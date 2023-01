Ernüchternde Zahlen zur Energiewende

Der Ausbau der erneuerbaren Energien kommt in der BRD zu langsam voran. Vor allem beim Zubau von Windkraftanlagen bleibt die Bundesregierung hinter ihren Zielen zurück. Das geht aus einer Analyse hervor, die am Mittwoch vom Bundesverband Windenergie (BWE) und dem Fachverband VDMA Power Systems vorgestellt wurde.

Demnach wurden im Jahr 2022 in Deutschland 551 Windenergieanlagen mit einer Leistung von 2.403 Megawatt (MW) an Land errichtet. Da aber auch alte Anlagen abgebaut wurden, lag der sogenannte Nettozubau bei rund 2,1 Gigawatt (GW). Damit blieb der Ausbau der Windenergie in Deutschland deutlich hinter dem der Jahre 2014 bis 2017 zurück.

»Die Zahlen bleiben im fünften Jahr in Folge ernüchternd«, erklärte BWE-Präsident Hermann Albers. Aus seiner Sicht sind sie Ausdruck »politischer Fehlsteuerungen« der vorigen Bundesregierung. Die 2022 zugebauten Anlagen wurden in den drei vorangegangenen Jahren genehmigt.

Um auf einen »verlässlichen Ausbaupfad« zu komm...