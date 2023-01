Versteckte Gefängnisse

Für den designierten Chef der EU-Abschottungsbehörde Frontex gehören »Grenzschutz und die Menschenrechte« zusammen. Das erklärte der niederländische Generalleutnant Hans Leijtens bei seinem Antrittsbesuch in Brüssel am Donnerstag. Leijtens tritt sein neues Amt am Fron­tex-Sitz in Warschau am 1. März an. Er steht bisher der niederländischen Militärpolizei vor und ist dort auch für den »Schutz« der Landesgrenzen zuständig. Sein Vorgänger Fabrice Leggeri war wegen publik gewordener Verfehlungen und Menschenrechtsverstöße unter seiner Führung zum Rücktritt gezwungen. EU-Innenkommissarin Ylva Johansson sagte bei dem gemeinsamen Auftritt mit Leijtens, Frontex müsse auch dazu beitragen, Leben zu retten, etwa im Mi...