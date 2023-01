Die absolute Ruhe

Der Name Orlando Magic fällt häufig, wenn es darum geht, welches Team in der National Basketball Association (NBA) zukünftig eine wichtige Rolle spielen könnte. Vor allem der junge Kern des Teams ist vielversprechend. Allen voran der 20jährige Forward Paolo Banchero, der sein erstes Jahr in der NBA absolviert, aber so wirkt, als hätte er nie was anderes gemacht.

Einen ersten Schritt in die richtige Richtung hatte das chronisch erfolglose Franchise bereits ein Jahr zuvor gemacht: Im Draft 2021 holte Orlando den Deutschen Franz Wagner an achter Stelle nach Florida. Wie Kollege Banchero brauchte auch Wagner kaum Zeit, um sich an das Niveau in der besten Basketballiga der Welt zu gewöhnen. Gleich in seiner ersten Spielzeit absolvierte der Forward 79 von insgesamt 82 Spielen, erzielte im Schnitt über 15 Punkte. Eine beachtliche Leistung für einen 20jährigen.

Mittlerweile ist Wagner 21, einen Sprung hat er auch gemacht. War der gebürtige Berliner bislang ein gu...