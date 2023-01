Prinzip »copy and paste«

Für gewöhnlich sind die ersten Tages eines neuen Jahres eher nachrichtenarm. Um so dankbarer stürzten sich die bürgerlichen Medien Anfang Januar auf die Vorfälle in der Silvesternacht in Berlin, bei denen Rettungskräfte und Polizisten mit Böllern, Raketen und Schreckschusspistolen attackiert wurden. Tagelang gab es bundesweit kaum ein anderes Thema. Die Ereignisse wurden zu »Silvesterkrawallen« hochgeschrieben. Bild berichtete von der »Silvesterschande von Berlin«, Reporter schwärmten in Neukölln aus, um die Anwohner zu befragen. Politiker von FDP und Union nutzten im Verein mit den Springerblättern und Polizeigewerkschaften die Gelegenheit, der Debatte eine rassistische Stoßrichtung zu geben und die Migranten zum eigentlichen Problem zu erklären.

Nach gut einer Woche stellte sich heraus: Die Steilvorlage für diese Argumentation hatte die Polizei geliefert, und zwar mit falschen Angaben zu den Vorfällen der Silvesternacht. Der Vorgang zeigt, wie groß der ...