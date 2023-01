Bis ins Mark verfault

Wichtig, wichtig. Richtig, richtig. In allen Provinzen schreibt das Feuilleton vom neuen Film über Grausamkeit und Ungerechtigkeit gegenüber Frauen. Nicht in der Provinz – da herrschen Wohlstand und Aufklärung. Im Iran, da ist’s scheußlich. Alle Hobbyfeministen tönen pünktlich zur täglichen Protestberichterstattung im Chor: Mullahs raus! Und haben recht. Den Hurenkiller als Säuberungsengel überwunden hat der weiße Mann. Er kennt keine Schlampen mehr, er sieht den »Ehrenmord« in Berlin-Neukölln und schüttelt mit dem Kopf. Erbaulich ist Gelehrigkeit, wo sie von der eigenen Schuld ablenkt. Historisch wie aktuell: Blinddärme der Gesellschaft entfernt sich der deutsche Volkskörper qua Tradition am liebsten gründlich.

Nichtsdestotrotz, Regisseur Ali Abbasis Film »Holy Spider« handelt von einer alltäglichen, wahren Tragödie. Prostituition wird in der iranischen Republik weitestgehend tabuisiert, kriminalisiert. Todesstrafe bei besonderer sittlicher Verfehlung. D...