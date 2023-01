Zum Inhalt dieser Ausgabe | Der Preis vom vergangenen Jahr Niederlande: Ein Drittel mehr Vattenfall-Kunden im Zahlungsverzug. Aktuell keine Entlastung Gerrit Hoekman In den Niederlanden wuchs die Zahl der Kunden des Energiekonzerns Vattenfall, die mit dem Bezahlen ihrer Rechnung im Verzug waren, im vergangenen Jahr um ein Drittel, wie das schwedische Unternehmen jetzt mitteilte. Anfang 2022 kam es demnach zu einem sprunghaften Anstieg. Nach einem leichten Rückgang gab es »im vierten Quartal einen Anstieg der Rückstände durch die Erhöhung der monatlichen Abschläge«, wie ein Vattenfall-Sprecher gegenüber der niederländischen Tageszeitung AD erklärte. Die RWE-Tochter Essent, eine Konkurrentin von Vattenfall in den Niederlanden, gab unterdessen bekannt, die Zahlungsrückstände ihrer Kundinnen und Kunden seien trotz höherer monatlicher Abschläge und der starken Inflation erstaunlicherweise sogar niedriger gewesen als 2021. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben noch keine Erklärung dafür. Eventuell habe die staatliche finanzielle Unterstützung für stark belastete Haushalte ihren Zweck er...

Artikel-Länge: 2894 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen