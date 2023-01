Rechtsstaat am Abgrund

In Guatemala wird die »Sonderstaatsanwaltschaft gegen Straflosigkeit« (FECI) nicht müde, Korruptionsbekämpfer vor den Kadi zu ziehen. Am Montag stellte sie neue Haftbefehle gegen mehrere Personen aus, die mit Ermittlungen wegen Korruptionsvorwürfen rund um das brasilianische Bauunternehmen Odebrecht befasst waren. Betroffen seien nach Presseangaben die ehemalige Generalstaatsanwältin Thelma Aldana (mittlerweile im US-Exil), Mayra Véliz (2015 bis 2018 Generalsekretärin der Staatsanwaltschaft) und David Gaitán (2015 bis 2019 Präsident der UN-Kommission gegen Straffreiheit, CICIG). Ebenfalls im Visier der Ermittlungen: Iván Velásquez. Der aktuelle Verteidigungsminister in der Regierung des linken Präsidenten Gustavo Petro in seinem Heimatland Kolumbien war von 2013 bis zum Ende der Kommission 2019 Chefermittler der CICIG in Guatemala.

Allen werden vom aktuellen Leiter der FECI, Rafael Curruchiche, »Behinderung der Justiz, Verschwörung und Amtsmissbrauch«, vo...