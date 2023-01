Nicht mehr als lästig

In Washington wird nichts so heiß gekocht, wie es dann gegessen wird. Das Geschäft der beiden großen Parteien scheint kaum mehr in was anderem zu bestehen, als nach jedem Strohhalm zu greifen und ihn sogleich zur Keule zu machen. Zur Stunde ist noch nicht raus, wie groß der Skandal um Joseph Biden und die bei ihm gefundenen geheimen Dokumente tatsächlich wird. Während die Republikanische Fraktion tobt, als handle es sich um ein neues »Watergate«, serviert Bidens Stab die Wahrheit in Scheiben.

Anderthalb Tage lang hatte der Präsident vergangene Woche bei seinem Staatsbesuch in Mexiko zum ersten Fund geschwiegen, um sich schließlich »überrascht« zu zeigen. Am 10. Januar war bekannt geworden, dass man beim Ausräumen von Bidens Büroräumen im Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement geheime Regierungsdokumente gefunden hatte. Sie stammen aus der Zeit seiner Vizepräsidentschaft (2009–2017), die Räume wurden von ihm in der Zeit danach, also privat, ...