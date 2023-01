Auf Lützerath folgt Fechenheimer Forst

Mittwoch morgen um fünf Uhr weckten schlechte Nachrichten Aktive des Bündnisses, das sich gegen die Zerstörung des Fechenheimer Forstes in Frankfurt am Main wehrt: Die Polizei hat begonnen, den Wald für den Autobahnausbau zu räumen. Die Polizei sei mit Reitertrupps vor Ort, Kletterexperten holten Waldbesetzerinnen und -besetzer von den Bäumen und zerschlugen Baumhäuser, schilderte Bündnissprecherin Carmen Jung im Gespräch mit jW. Parlamentarische Beobachterinnen und Beobachter seien zeitweise aus dem abgesperrten Gebiet geschickt worden, weil der Aufenthalt dort zu gefährlich sei. Schweres Gerät wurde in den Wald geschafft. Arbeiter der Autobahngesellschaft des Bundes begannen unter Polizeischutz zu roden. Am Waldrand hatten sich etwa 300 Protestierende zur Spontankundgebung versammelt. Für den späten Nachmittag war eine Demonstration angekündigt.

Vorausgegangen war am Dienstag, dass der Verwaltungsgerichtshof Kassel einen Eilantrag der Naturfreunde Deuts...