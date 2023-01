Alles auf den Rost

Einen wunderschönen guten Morgen! Heute ist der 18. Januar. Genau! Vor einem Monat wurde Argentinien zum dritten Mal Fußballweltmeister. Lassen Sie uns darauf anstoßen, und sehen Sie es mir bitte nach, wenn ich dies mit einem mondänen Eber-Pils aus Frankfurt (Oder) mache. Es war eine Erfolgsgeschichte, in der ein Rad in das andere greift, und das soll keine Anspielung auf Nationalcoach Lionel Scaloni sein, der auf Mallorca lebt und da schon mal vom Rad stürzte, was gar nicht gut ausschaute. Nicht der Sturz, den habe ich nicht gesehen, ich meine sein Gesicht danach. Aber Indianer kennen keinen Schmerz.

Es war eine Erfolgsgeschichte, weil Argentinien sich auf seine Wurzeln besonnen hatte, die in den 70er Jahre (Mitte) von dem neuen Nationaltrainer César Luis Menotti erstmals ausgegraben und also geehrt wurden. Das Tiki-Taka stammt ja nicht aus dem spanischen Fußball oder gar von Barça, es entstand in den 40er/50er Jahren im schönen Silberland und geriet auf...