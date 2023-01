Wirtschaft im Krieg

Von dem, was in der Ukraine bevorstehen würde, haben die deutschen Konzernbosse bereits etwas früher erfahren als andere. Ein paar Tage vor dem 24. Februar nahm der republikanische US-Senator Lindsey Graham die Herren am Rande der Münchner »Sicherheitskonferenz« beiseite und informierte sie über den bevorstehenden russischen Angriff. Er machte auch schon mal eine Rechnung auf: »Ihr werdet den Preis zahlen.« Und möglicherweise würde China im Zuge des Vorstoßes Taiwan attackieren, fügte Graham hinzu.

Das Manager-Magazin eröffnete in seiner Maiausgabe mit diesem Treffen seinen ausladenden Artikel zum Schwerpunktthema »Kriegswirtschaft«. »Rohstoffmangel, Staatseingriffe, China-Risiko – Wie die deutsche Industrie ihr bedrohtes Geschäftsmodell sichern will«, lautete der Untertitel auf dem Cover.

Der BMW-Chef Oliver Zipse berief gleich nach seiner Rückkehr von der Konferenz eine Sondersitzung des Vorstandes ein. Dort gab er die Devise aus, künftig alle Entscheid...