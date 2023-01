Überall ist Uhlenbusch

Hahn, da kräht er. Und dann die Kinderstimme, die noch ein bisschen wacklig und unfertig zu singen anhebt. Die zweite Strophe macht dann klar, um was es geht. »Für Gockel Konstantin hat schlafen keinen Sinn. / Wer soll uns sonst im Leben / von Uhlenbusch erzählen?« »Neues aus Uhlenbusch« hieß die Kinderserie, deren Trailer ich hier noch einmal in Erinnerung rufe, für die ich eigentlich schon zu alt war damals Ende der 70er, die aber den Vorzug besaß, dass sie in Loccum, Münche­hagen, Wiedensahl und Bornum am Elm, also in der tiefsten niedersächsischen Step...