KP Chinas macht Wachstum zukunftsfähig

Das chinesische Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im vergangenen Jahr um drei Prozent auf 121,02 Billionen Yuan RMB (etwa 17,95 Billionen US-Dollar) gestiegen. Das teilte die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag unter Berufung auf das Amt für Statistik mit. Demnach stagnierte das Wachstum im vierten Quartal im Vergleich zum dritten (gegenüber den Vorjahreszeiträumen sank es von 3,9 auf 2,9 Prozent). Die offizielle Zielvorgabe für das Gesamtjahr von »rund 5,5 Prozent« wurde am Ende deutlich verfehlt. Eine Ursache waren weiträumige Coronalockdowns, die es nun nicht mehr geben soll. Aber für die führende KP hat die Wachstumsmaximierung auch an Bedeutung verloren.

2021 hatte das BIP der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt noch um 8,4 Prozent zugelegt. Doch da war das schwächste Jahr seit 1976 der Maßstab (2020 mit 2,2 Prozent). Und wenn nun das zweitschwächste bilanziert wurde, so lassen Erfolge beim Ausbau und ökologischen Umbau des Binnenmarkt...