Rechte auf der Flucht

Die venezolanische Staatsanwaltschaft hat am Montag (Ortszeit) einen neuen Haftbefehl gegen den Oppositionspolitiker Julio Borges erlassen. In einer Pressekonferenz erklärte Generalstaatsanwalt Tarek William Saab, dass »neue belastende Beweise für seine Beteiligung an dem missglückten Putschversuch vom 30. April 2019« aufgetaucht seien. Damals hatte der von den USA geförderte selbsternannte »Interimspräsident« Juan Guaidó mit Unterstützung einiger aufständischer Militärs den rechten Oppositionellen Leopoldo López gewaltsam aus dem Hausarrest befreit und zum Sturz des gewählten Präsidenten Nicolás Maduro aufgerufen. »Sein Ende beginnt heute«, hatte Guaidó gerufen und hinzugefügt: »Unsere ›Operation Freiheit‹ geht jetzt in die entscheidende Phase.«

Leopoldo López hatte sich nach der missglückten Aktion gen Spanien abgesetzt, um sich den Ermittlungen der venezolanischen Justiz zu entziehen.