Bund kaufte »Katze im Sack«

Auch schon vor der von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Februar 2022 verkündeten »Zeitenwende« kam es bei der Bundeswehr auf eine Milliarde mehr oder weniger offenbar nicht an. Das legt jedenfalls der Vorgang nahe, der durch Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung (SZ) ans Licht kam. Trotz einer deutlichen Warnung des Bundesrechnungshofs hat der Bund im Sommer 2021 einen Zwei-Milliarden-Auftrag für drei Spionageschiffe – Kriegsschiffe mit Abhöranlagen, Radaren und ähnlicher Spionagetechnik – an ein Bremer Rüstungsunternehmen vergeben. Jetzt drohe eine Kostenexplosion, heißt es in einem Beitrag des Rechercheverbunds auf tagesschau.de vom Montag.

Beim Blick auf den Vertrag hatten die Kontrolleure des Rechnungshofs den Recherchen zufolge »erhebliche Bedenken« geäußert. Die Vertragskonstruktion mit der Bremer Werft Naval-Vessels-Lürssen (NVL) sei so aufgesetzt, dass erst nac...