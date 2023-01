Mit Zehenspitzengefühl

Die dritte Liga ist zurück – zum Neustart 2023. Es gibt wieder viel bodenständigen Fußball ohne individuelle Stars, höchstens mit Hoffnungsträgern, die den Klassenerhalt sichern oder gar den Aufstieg in die zweite Liga ermöglichen können. Wer kommt fitter aus der langen Winterpause, wer hat das am besten eingespielte Team? Und hat sich jemand womöglich bei der WM sportlich etwas abschauen können?

Die Rückrunde begann letzten Freitag mit der Partie zwischen Zwickau und Aufsteiger Oldenburg, beide stecken in der Abstiegszone fest. Sein wunderschönes Solo in der dritten Minute, mit coolen Moves vorbei an einer Traube von FSV-Abwehrspielern, vollendete Kebba Badjie (23) aus dem Zwergstaat Gambia trickreich – Messi hätte es gefallen. Bei diesem Ergebnis blieb es, da dem noch jüngeren US-Boy Johan Gomez (21) beim Handelfmeter für Zwickau kurz vor Schluss die Nerven versagten. Keeper Sebastian Mielitz musste nicht mal eingreifen. ...