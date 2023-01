Hühnerhaltung

Es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Hühnerforschung zum Beispiel. 2019 veröffentlichten Jessica Jungbauer und Manuela von Perfall »Vom Glück, mit Hühnern zu leben«, und Isabella Rossellini 2017 einen Bildband »Meine Hühner und ich«. Nebenher gibt es weiterhin Bücher wie »Hühnerzucht heute. Rasseporträts – Aufzucht – Haltung – Genetik – Vererbung«. Wenn das Wort »Genetik« auftaucht, weiß man, es geht um kommerzielle Nutzung.

Die Schriftstellerin Hilal Sezgin berichtete empört über einen Hühnerschlachthof in Wietze/Celle, der 2012 trotz Protesten seinen Betrieb aufnahm: »Bei Auslastung der Anlage sollen hier 134.784.000 Tiere im Jahr geschlachtet werden. Das wären 2.592.000 Tiere in der Woche, 432.000 am Tag, 27.000 in der Stunde.« Um die Kette der Tötungen nicht zu unterbrechen, entstanden bei Bauern in der Region 400 neue Mastställe für je 40.000 Hühner.

Dieser Massentötungsbetrieb gehört der Rothkötter-Unternehmensgruppe. Noch grauenhafter ist der größ...