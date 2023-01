Im verrauchten Keller

In der Nacht auf Montag brannte es im neuen Stock eines Wohnturms im Osten von London. Rund 70 Feuerwehrleute bekämpften einen Wohnungsbrand in der Chiltern Road. Zuvor konnten sich rund 50 Menschen aus dem 19stöckigen Block retten, teilte die Londoner Feuerwehr mit. Am Vormittag war der Brand zwar unter Kontrolle, wie ein Feuerwehrsprecher gegenüber der Zeitung Mirror erklärte, das gesamte Stockwerk sei aber zerstört.

Der Brand brachte Erinnerungen an das verheerende Feuer im Wohnturm Grenfell im Westen Londons zurück. Am 14. Juni 2017 war der Wohnturm völlig ausgebrannt, wobei 72 Menschen starben. Das jüngste Opfer war die sechs Monate alte Leena Belkadi, die bei einem Fluchtversuch in den Armen ihrer Mutter starb, während das älteste Opfer die 84jährige Sheila Smith war, die 34 Jahre lang im Grenfell Tower gelebt hatte.

Grund für die Tragödie...