Mordhetze bei Grauen Wölfen

Es klingt wie ein Aufruf zum Mord an Gegnern des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im Exil: »Mit Gottes Erlaubnis werden wir sie überall auf der Welt aus den Löchern, in die sie sich verkrochen haben, herausziehen und vernichten«, rief der Abgeordnete der türkischen Regierungspartei AKP, Mustafa Acikgöz, auf einer Veranstaltung in Neuss. »Genauso wie wir ihnen kein Lebensrecht in der Türkei geben, werden wir es ihnen auch in Deutschland nicht geben.« Gemeint sind vermeintliche und tatsächliche Anhänger der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) sowie der Bewegung des Predigers Fethullah Gülen. Unter dem Vorwurf, Anhänger der »Fethullastischen Terrororganisation« (Fetö) zu sein, verfolgt Ankara allerdings auch säkulare Oppositionelle, die mit der reaktionären Sekte nichts am Hut haben. So wurde unter dieser Anschuldigung kürzlich der im Berliner Exil lebende Artikel-Länge: 3778 Zeichen

