US-Reaktionäre und der »Hinterhof«

Die 1974 gegründete Conservative Political Action Coalition (CPAC) ist eine der bedeutendsten international agierenden Einrichtungen, die neben westlichen Parteistiftungen und »NGOs« den Sturz progressiver Regierungen in Lateinamerika propagieren. Die CPAC bezeichnet sich selbst als »größte und einflussreichste Zusammenkunft von Konservativen in der Welt«. Das US-Onlineportal The Real News Network, kurz TRNN, rückte sie im August in die Nähe einer »faschistischen Internationale«. Ihr nächstes Treffen planen die in großen Teilen zu Militanz neigenden Rechten vom 1. bis 4. März in Washington.

Ronald Reagan hielt 1974 die Eröffnungsrede zur CPAC-Gründung. In den Folgejahren traten die US-Präsidenten Gerald Ford, George H. W. Bush, George W. Bush und Donald Trump...