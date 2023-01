Gegründet 1947 Sa. / So., 14. / 15. January 2023, Nr. 12

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Der Sturm auf Scharmützelrath – Teil zwei Pierre Deason-Tomory Dienstag, 10. Januar Während die Klimaschutzaktivisten in Lützerath über die Redereihenfolge Frau/Mann/divers diskutieren, formieren sich die schwarzen Kolonnen zum Sturm. »Keine unnötige Gewalt anwenden!« – »Verhauen aber schon, oder?« – »Nur wenn nötig.« – »Wann ist es nötig?« – »Immer. Uhrenvergleich: Bei mir ist es 13.14 Uhr.« – »Bei mir nicht.« – »Herr Vorgesetzter, ich habe meine Uhr vergessen. Soll ich nach Hause und sie holen?« – »Idiot! Ja, mach aber schnell!« Mittwoch, 11. Januar 7.25 Uhr. Die Besetzer beenden nach 21 Stunden die Geschäftsordnungsdebatte: »Also Frau 35 Prozent, Mann 34 Prozent, divers 31 Prozent! Wer will zuerst reden?« – »Worum ging es eigentlich?« Au...

Artikel-Länge: 2608 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen