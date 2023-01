Zitterpartie

Was die Erdgasversorgung der Bundesrepublik anbelangt, läuft es zur Zeit für Berlin besser als befürchtet. Die Temperaturen sind nach einer kurzen Kältewelle wieder gestiegen; der Erdgaspreis ist so niedrig wie zuletzt vor einem Jahr. Die Bundesregierung gibt sich für den Winter optimistisch. So gut wie alle sind sich aber einig: Der wahre Härtetest kommt erst Ende des Jahres. Denn dann fehlt das Gas, das 2022 noch bis zum Sommer mit der Pipeline Nord Stream 1 in die deutschen Speicher gepumpt werden konnte. Laut Schätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) dürften – je nach Wetter und wirtschaftlicher Entwicklung – im kommenden Winter 30 bis 60 Milliarden Kubikmeter fehlen: ein stattliches Volumen. Geschieht kein Wunder, dann gibt ...