Vom Kind aus

Dass reformpädagogische Ideen nach der Oktoberrevolution 1917 in Russland sowie später auf dem Gebiet der UdSSR eine nicht unbedeutende Rolle gespielt haben, lässt die gegenwärtige Rezeption der reformpädagogischen Bewegung nahezu vollkommen unberücksichtigt. Dabei war die westeuropäische und nordamerikanische Reformpädagogik – neben der polytechnischen Bildungskonzeption von Marx und Engels, spezifisch russischen Einflüssen aus dem 19. Jahrhundert und libertär-anarchistischen Ideen – eine der wesentlichen Bezugspunkte der bolschewistischen Pädagogik in der frühsowjetischen Phase. Umgekehrt blickten in den 1920er Jahren westliche Reformpädagogen nicht ohne Sympathie und Interesse auf die Erneuerungsbestrebungen in der UdSSR.

Inmitten des Ringens um die politische Macht und noch während des russischen Bürgerkriegs entwickelte sich an der »pädagogischen Front« eine breite und offen geführte Debatte um die Neugestaltung des Erziehungs- und Bildungswesens in ...