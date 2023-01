Eine Erinnerung: Die Spindel

Alles dreht sich um die Spindel. Wer keinen technischen Beruf ausübt, kennt sie vermutlich einzig als jenes alte Werkzeug der Garnherstellung, an dem sich einst Dornröschen stach. Märchen­buch­illustratoren kennen heute oft weder Aussehen noch Funktionsweise, weil das spitze Instrument in buchstäblich niemandes Alltag mehr zuhanden ist. Noch Ende des 19. Jahrhunderts aber war es in ländlichen Gebieten üblich, sein Garn selbst herzustellen. Das Holz der Spindel stammte vom anspruchslosen Spind...