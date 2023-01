Zum Inhalt dieser Ausgabe | Neues vom Donauregime, Jänner 2023 Erwin Riess Der Dozent traf Herrn Groll auf der flachen Kuppe des Bisambergs. Gemeinsam mit dem Leopoldsberg auf der südlichen Seite des großen Flusses bildet der Bisamberg die Wiener Pforte, die Donau erreicht hier die Stauwurzel eines zehn Kilometer flussabwärts gelegenen Kraftwerks und weist eine starke Strömung auf. »Laut internationaler Donaukommission gilt die Donau ab dem kleinen Fischerdorf Gönyü bei der ungarischen Festungsstadt Komarom schiffahrtstechnisch als Gebirgsfluss«, erzählte Groll. »Die Donaukommission ist ein völkerrechtliches Gebilde, das 1948 ins Leben gerufen wurde und heute in Budapest angesiedelt ist. Ihre Vorgänger reichen bis zum Wiener Kongress von 1815; auf dem die Schiffbarkeit der Donau erstmals verhandelt wurde. Einige Völkerrechtler behaupten, dass es sich beim Regelwerk zur Donaubefahrung um den weltweit ältesten einschlägigen völkerrechtlichen Vertrag handelt. Die wesensverwandte Rheinakte stammt erst aus dem Jahr 1868.« Der Dozent ...

