Der Bitcoin soll's richten

Am vergangenen Mittwoch beschloss das Parlament El Salvadors mit 62 zu 16 Stimmen eine tiefgreifende Veränderung des Geldverkehrs. Im ersten von 16 Artikeln heißt es: »Der Zweck dieses Gesetzes ist es, Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel zu regulieren, als uneingeschränkte Währung, unbegrenzt in jeder Transaktion.« Nach Medienberichten war der Gesetzentwurf erst am Vortag von Wirtschaftsministerin Maria Luisa Hayem der Finanzkommission vorgestellt worden und nach »kurzer Diskussion« dem Parlament vorgelegt.

Präsident Nayib Bukele feierte den Coup kurz nach der Abstimmung auf Twitter als »historisch« und erklärte, das Gesetz werde die »finanzielle Inklusion« (…) von »70 Prozent der Bevölkerung, die kein Bankkonto haben und im informellen Sektor arbeiten, ermöglichen«. Es werde die Überweisungen aus dem Ausland »verbessern« und »Verluste reduzieren«. Die »Remesas« genannten Geldtransfers von häufig ohne legalen Aufenthaltsstatus meist in den USA lebe...