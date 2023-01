Das Töten geht weiter

Am Sonntag ist die Zahl der seit Jahresbeginn von israelischen Streitkräften getöteten Palästinenser auf 13 gestiegen. Drei von ihnen waren minderjährig. Nach Zeugenaussagen wurde Ahmed Kahla in Silwad östlich von Ramallah im besetzten Westjordanland aus nächster Nähe erschossen, nachdem Soldaten den 45jährigen aus seinem Fahrzeug gedrängt hatten. Am Samstag morgen waren zwei Mitglieder der militanten palästinensischen Gruppe »Islamischer Dschihad« bei einem Einsatz im Ort Dschaba südlich von Dschenin erschossen worden, wie das palästinensische Gesundheitsministerium mitteilte. Der Islamische Dschihad bestätigte den Tod seiner »heldenhaften Märtyrer«. Die israelische Armee teilte mit, Verdächtige hätten aus einem fahrenden Fahrzeug geschossen, woraufhin die israelischen Soldaten mit »scharfem Feuer« reagiert hätten. Palästinensische Sicherheitsquellen erklärten gegenüber der Nachrichtenagentur WAFA, dass zuvor ein Kontrollpunkt in Dschaba errichtet worden...