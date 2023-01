Personal für »Zeitenwende« gesucht

Seit Monaten steht sie immer wieder in der Kritik: Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht scheint nun die Reißleine zu ziehen. Nach übereinstimmenden Medienberichten plant die SPD-Politikerin ihren baldigen Rücktritt. Eine offizielle Bestätigung gab es bislang nicht. Sprecher der Bundesregierung, des Ministeriums, der SPD-Fraktion und der Partei haben die Berichte weder kommentiert noch dementiert. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reagierte am Sonnabend bei der Eröffnung des Flüssiggasterminals in Lubmin nicht auf Fragen von Journalisten nach den Meldungen.

Auch wenn die offizielle Bestätigung noch fehlte, entbrannte am Wochenende eine Nachfolgedebatte. Sie vertraue der SPD, »dass sie da zu einer guten Entscheidung kommt«, sagte die verteidigungspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Sara Nanni, der dpa. Weiter erklärte sie, die Parität – also die Besetzung der Ministerposten mit ebenso vielen Männern wie Frauen – müsse hier nicht ...