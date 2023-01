Ein flammender Protest

Als der Romanautor Émile Zola am 13. Januar 1898 seinen berühmten Leitartikel in der Zeitung L’Aurore veröffentlichte, griff er in eine seit mehr als drei Jahren schwelende Affäre ein. Was war geschehen? Im September 1894 hatte eine als Informantin des französischen Nachrichtendienstes tätige Putzfrau im Papierkorb des deutschen Militärattachés in Paris ein zerrissenes Schreiben gefunden, das sich als Begleitschreiben zu einer Aufstellung von fünf geheimen militärischen Dokumenten herausstellte. Dieser sogenannte Bordereau sollte fortan eine wichtige Rolle spielen. Die Informationen waren zwar relativ unwichtig, doch es stellte sich die Frage nach dem Spion in den eigenen Reihen, der Kontakt zu den deutschen Stellen hatte und diese eventuell über geheime französische Aufrüstungsmaßnahmen informierte. Der französische Auslandsgeheimdienst trat in Aktion, konnte aber anhand der Handschriften keinen der in Frage kommenden Offiziere identifizieren. Man engte...