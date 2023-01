Zum Inhalt dieser Ausgabe | Der Sturm auf Scharmützelrath – Teil eins Pierre Deason-Tomory Samstag, 7. Januar Im besetzten Dorf Lützerath treffen immer mehr Klimaschutzaktivisten ein. Durchsagen aus dem Lautsprecherwagen: »Die Volksküche findet ihr links, die Volkstoiletten rechts. Es gibt nur ein Klo, aber drei nach Geschlechtern getrennte Warteschlangen. Heute um elf Autogrammstunde mit Luisa Neubauer …« – Die Polizei zieht in Lützerath Hundertschaften zusammen. Montag, 9. Januar Der Verfassungsschutz warnt vor einer linksradikalen Unterwanderung der Lützerath-Besetzer. Die einzigen zwei SPD-Mitglieder vor Ort reisen sofort wieder ab. Gespräch in der Volksküche: »Scheißkalt, oder? Warum kommen wir nicht einfach wieder, wenn es warm ist?« – »Nee, das merken die Bullen bestimmt.« – »Ich werde mal meine Alten anrufen, die sollen ein paar Ölradiatoren vorbeib...

