Vergoldete des Tages: Österreichische Flügel

Es läuft gut im Lieblingsnachbarland der Konservativen, Korrupten, Reichen und Rechten. Nachdem Exvizekanzler Heinz-Christian Strache in einer Neuauflage seines Prozesses wegen Bestechlichkeit am Mittwoch freigesprochen wurde, gab es am Donnerstag schon wieder etwas zu feiern: Die Eröffnung des frisch sanierten österreichischen Parlamentsgebäudes in Wien.

Der Präsident des Nationalrates und selbsternannte Bauherr Wolfgang Sobotka (ÖVP) ist nebenher Violoncello-Virtuose und zog für die fünfjährige Renovierung ganz neue Saiten auf. Im Empfangssalon steht nun ein vergoldeter Pianoforteflügel. Der...