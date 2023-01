Bolsonaristas unter Druck

Die brasilianische Regierung hat am Mittwoch (Ortszeit) angeordnet, die Sicherheitsvorkehrungen im ganzen Land zu verstärken. Die Anweisung sei erfolgt, weil rechte Gruppen und Anhänger des faschistischen ehemaligen Staatschefs Jair Bolsonaro zu neuen Aktionen aufgerufen hätten, erklärte der Minister des Präsidialamtes, Rui Costa, vor der Presse. Die Generalstaatsanwaltschaft hatte den Obersten Gerichtshof zuvor aufgefordert, »Maßnahmen zu ergreifen, um mögliche terroristische Anschläge, Gewaltakte und Vandalismus zu verhindern«.

Am vergangenen Wochenende hatten Tausende Bolsonaro-Gefolgsleute, die den Wahlsieg des linken Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva nicht anerkennen, in der Hauptstadt Brasília den Präsidentenpalast, den Sitz des Kongresses und das Gebäude des Obersten Gerichtshofes gestürmt und teilweise verwüstet. In ihrem Antrag auf Dringlichkeitsmaßnahmen beim Obersten Gerichtshof verwies die Generalstaatsanwaltschaft darauf, dass eine von de...