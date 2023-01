Eher kein so wichtiger Besuch

Ob Zufall oder strategische Entscheidung, wird das offene Geheimnis von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock bleiben. Nachdem der neue chinesische Außenminister Qin Gang am Dienstag und Mittwoch in Äthiopien weilte, erreichten am Abend Baerbock und ihre französische Amtskollegin Catherine Colonna das Land. Soviel Eindruck wie Qin konnten sie offenbar nicht schinden. Denn während die einen ihre Erzählung davon verbreiten, dass Russland nach seinem Einmarsch in die Ukraine für alles verantwortlich zu machen ist, schreitet die Volksrepublik praktisch voran – so mit der Eröffnung des mit chinesischen Mitteln gebauten Hauptquartiers der afrikanischen Seuchenschutzbehörde CDC in Addis Abeba am Mittwoch.

Nachdem sich Berlin in den vergangenen zwei Jahren mehrheitlich der von den USA vorgegebenen Version zum Krieg in Äthiopien angeschlossen hatte, die sich jedoch angesichts der Realitäten vor Ort nur schwer öffentlich verteidigen ließ – die nach mehr Autonomie...