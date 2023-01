Eilverfahren gegen Klimaschutz

Bei der Abkehr von Energielieferungen aus Russland konnte es der Ampelregierung 2022 nicht schnell genug gehen. Schwimmende Terminals für den Import von Flüssigerdgas (LNG) wurden im Eiltempo genehmigt und errichtet. In Feierlaune wurde die erste fertige sogenannte Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) von Bundeskanzler Olaf Scholz nebst Ministeranhang im Dezember in Wilhelmshaven eröffnet. Am Sonnabend soll der nächste LNG-Festakt zur Eröffnung des Terminals in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern erfolgen.

Keine Jubelstimmung bei der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Am Mittwoch legte die Umweltschutzorganisation Widerspruch gegen die Genehmigung der Importanlage in Wilhelmshaven ein. Einen Tag zuvor hatte sie bereits Widerspruch gegen die noch zu eröffnende Anla...