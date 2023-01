Zum Inhalt dieser Ausgabe | Bankrott trotz Punktsiegs Krise in der katholischen Kirche: Woelki beförderte Priester, obwohl er Kenntnis von Vorwürfen hatte Bernhard Krebs, Köln Auf der juristischen Ebene errang der Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki am Mittwoch vor dem Kölner Landgericht wohl einen Punktsieg in seinem Klageverfahren gegen den Springer-Verlag und einen Bild-Reporter. Dennoch hatte die Aussage des ehemaligen Interventionsbeauftragten des Erzbistums, Oliver Vogt, etwas von einer moralischen Bankrotterklärung für Woelki. Bereits 2015, so Vogt, habe er den Erzbischof umfassend über Vorwürfe sexualisierter Gewalt durch einen Pfarrer unterrichtet, bevor dieser 2017 von Woelki zum stellvertretenden Stadtdechanten von Düsseldorf – also zum Vorsteher der dortigen Priesterschaft – ernannt worden war. In dem Zivilstreit vor der Pressekammer des Landgerichts griff Woelki einen Bericht an, wonach er schon vor der Ernennung des Geistlichen zum stellvertretenden Stadtdechanten dessen Personalakte sowie eine Warnung der Polizei gekannt habe. Darin soll die Behörde das Bistum auf...

