Zum Inhalt dieser Ausgabe | Israels Rechte zündelt Neuer »Sicherheitsminister« Ben-Gvir provoziert Palästinenser mit Auftritt auf Jerusalemer »Tempelberg« Knut Mellenthin Nur wenige Tage nach der Vereidigung der neuen israelischen Regierung tauchte deren Sicherheits- und Polizeiminister Itamar Ben-Gvir am 3. Januar auf dem großen Platz vor der Al-Aksa-Moschee auf, um demonstrativ sein Revier zu markieren. Nach offiziellen Angaben dauerte der Auftritt des Chefs der ultrarechten Partei Otzma Jehudit (Jüdische Stärke) nicht einmal eine Viertelstunde. Für eine verächtliche und feindselige Geste gegenüber den Palästinensern reichte diese Zeit allemal. Als israelische Truppen im Juni 1967 den arabischen Teil Jerusalems besetzten, der bis dahin vom Königreich Jordanien kontrolliert worden war, nutzte Verteidigungsminister Mosche Dajan seine große politische Popularität und militärische Autorität, um für die Moscheen auf dem »Tempelberg« eine Regelung anzuordnen und zu verankern, die allzu abenteuerlichen Vorstellungen jüdischer Extremisten einen Riegel vorschieben sollte und erstaunlicherweise bis heute einigermaßen Bestand hat: ...

