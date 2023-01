Afrika im Brennpunkt

Die zehn größten humanitären Krisen des vergangenen Jahres, die in der internationalen Berichterstattung vernachlässigt wurden, betrafen afrikanische Länder. Zu diesem Ergebnis kommt der am Donnerstag veröffentlichte Bericht »Breaking the Silence« (Das Schweigen brechen) der Hilfsorganisation CARE. Demnach liege der größte blinde Fleck der Öffentlichkeit auf einer verheerenden Dürre in Angola. Dem Welternährungsprogramm zufolge hatten dort rund 1,5 Millionen Menschen im vergangenen Jahr nicht genug zu essen, 114.000 Kinder seien unterernährt. In Onlinemedien sei darüber jedoch nur rund 1.800mal berichtet worden.

Im Jahresbericht zu 2021 hatte CARE noch die Ukraine an zweiter Stelle aufgeführt...