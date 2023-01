»Grundlegende Veränderungen«

Mathias Döpfner hat in den vergangenen Monaten vor allem für negative Schlagzeilen gesorgt. In der Affäre um den früheren Bild-Chefredakteur Julian Reichelt fiel der Springer-Vorstandschef mit wirren Äußerungen auf, als Präsident des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) wurde er zum Rücktritt gedrängt, und zuletzt geriet auch noch seine Dissertation unter Plagiatsverdacht. Döpfner hat sich nun wieder mehr auf die wirtschaftlichen Aktivitäten seines Unternehmens konzentriert und kürzlich in einem internen Podcast im hauseigenen Intranet die Belegschaft auf die Vorhaben des Konzerns für das Jahr 2023 eingestimmt.

Als »großes Projekt« für das Jahr kündigte der Springer-Chef den Börsengang des Jobportals Stepstone an, wie das Portal Meedia Ende Dezember dazu berichtete. Die Aussichten dafür seien gut. »Man kann sagen, dass Stepstones beschleunigtes Wachstum und gute Rentabilität andere Bereiche, die aufgrund von Werberückgängen und der ...