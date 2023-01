Zum Inhalt dieser Ausgabe | Nebenwirkungen der Kripoarbeit Dominik Molls Polizeifilm »In der Nacht des 12.« Holger Römers Vordergründig bietet »In der Nacht des 12.« klassischen Genrestoff. Ein altgedienter Kommissar wird launig in den Ruhestand verabschiedet, weshalb ein jüngerer, der Protagonist Yohan (Bastien Bouillon), auf den Leitungsposten der Mordkommission aufrückt. Ein Anfänger, Boris (Julien Frison), stößt indes neu ins Team und bietet den eingespielten Kollegen Gelegenheit, über Unerfahrenheit zu spotten. Die bald von Boris verkündete Heiratsabsicht dient Regisseur Dominik Moll wiederum als Anlass, die privaten Nebenwirkungen der Kripoarbeit zur Sprache zu bringen. Zuvor hat sich bereits abgezeichnet, dass die Ehe von Dienstveteran Marceau (Bouli Lanners) scheitert, weshalb er vorübergehend beim mutmaßlichen Single Yohan ein Nachtquartier findet. Marceau macht denn auch der Frustration Luft, die die ständige Konfrontation mit Gewalt wohl unweigerlich erzeugt: »Wir haben einen komischen Job«, sinniert der graubärtige Brummbär. »Wir bekämpfen das Böse mit Berichten....

Artikel-Länge: 4374 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen