Fehlbesetzung des Tages: John Lydon

Was macht der Hund auf dem Sofa? Ein Häufchen. Ja, fein, lobt der höfliche Punk. Und öffnet eine weitere Dose Bier. Womit wir bei John Lydon bzw. bei dem Anruf eines popkulturell stets hervorragend informierten alten Freundes vor ein paar Tagen wären: »Haste gehört, Lydon will zum ESC.« – »Echt?«– »Echt.« – »Ist das interessant bescheuert oder einfach nur bescheuert. Was wird er da anstellen?«

John Lydon (aka Johnny Rotten) war, aufgepasst junge jW-Leser, Miterfinder, Gift und Galle spuckender Sänger und Texter der UK-Punkband Sex Pistols (1975–1978), die durch wüste Publikumsbeschimpfungen, ...