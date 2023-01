Paukenschlag in Belfast

Im Jahr sieben nach dem »Brexit«-Referendum nähern sich Brüssel und London im Schneckentempo an. Seit dieser Woche sprechen sie wieder über die bei nordirischen Unionisten verhassten Zusatzbestimmungen zum »Brexit«-Vertrag. Am Montag gab es sogar eine kleine Einigung über dieses sogenannte Nordirland-Protokoll. Ob das allerdings ausreicht, den politischen Stillstand im Belfaster Regionalparlament Stormont zu beenden, ist zweifelhaft.

In Belfast kamen am Mittwoch der britische Außenminister James Cleverly, Nordirland-Staatssekretär Christopher Heaton-Harris und Vertreter aller nordirischen Parlamentsparteien zu Verhandlungen zusammen. Dabei sollte es um eine Lösung der Regierungskrise in Nordirland und das »Brexit«-Zusatzprotokoll gehen. Doch es kam zu einem Paukenschlag: London ließ die Chefin der republikanischen Partei Sinn Féin (SF), Mary Lou McDonald, nicht teilnehmen. Die größte Partei Nordirlands boykottierte daraufhin das Treffen. Auch die Social D...