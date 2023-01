Zum Inhalt dieser Ausgabe | Großkontrolle mit Signalwirkung Zoll und Polizei kontrollieren chinesischen Batteriehersteller CATL in Thüringen Susanne Knütter Mittwoch vormittag berichtete der Mitteldeutsche Rundfunk Thüringen (MDR Thüringen) noch von einer »Großrazzia« auf dem Gelände des chinesischen Batterieherstellers CATL im thüringischen Arnstadt. Wenig später die Berichtigung: Es handele sich um eine Großkontrolle. Der Unterschied dürfte sein, dass die Razzia einer richterlichen Anordnung bedarf und Kontrollen auch verdachtsunabhängig durchgeführt werden können. Nach Informationen von MDR Thüringen seien rund 250 Beamte von Zoll und Polizei im Einsatz gewesen, um die anwesenden Beschäftigten zu kontrollieren. Auch ein Polizeihubschrauber kreiste über dem Gelände. Die Ermittlungen liefen demnach seit Monaten – bis dato verdeckt. Nach Erkenntnissen der Zollfahnder sollen rund 1.500 Menschen aktuell bei CATL beschäftigt sein, von denen wohl rund 400 aus China kommen. Das sind ungefähr die Angaben, die der Europapräsident von CATL, Matthias Zentgraf, bereits vergangenen Frühling streute. Bis Jahresende 2022 ...

Artikel-Länge: 3107 Zeichen

