Alte Lage, neuer Bericht

Es ist der erste seiner Art – und das dürfte schon die größte Neuigkeit sein: Am Mittwoch hat Staatsministerin Reem Alabali-Radovan (SPD) in Berlin den Lagebericht »Rassismus in Deutschland« der Öffentlichkeit vorgestellt. Unmittelbar zuvor habe sie in ihrer Funktion als Integrations- und Antirassismusbeauftragte der Bundesregierung das Papier im Kabinett präsentiert, sagte Alabali-Radovan bei der Vorstellung in der Bundespressekonferenz. In den Fokus der öffentlichen Debatte sei das Thema Rassismus durch rechtsterroristische Anschläge der vergangenen Jahre gerückt worden. Der von ihr vorgelegte Bericht solle auch dazu beitragen, ein »umfassendes Verständnis« sowie einen Überblick zu empirischen Erkenntnissen zu liefern. So hätten Studien gezeigt, dass Rassismus in der Bundesrepublik kein Randphänomen sei.

...